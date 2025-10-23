Petróleo sobe quase 3% na Ásia após novas sanções dos EUA contra Rússia

As cotações do petróleo dispararam quase 3% nesta quinta-feira (23, data local) nos mercados da Ásia, depois que o presidente americano Donald Trump impôs sanções contra as duas maiores empresas petrolíferas da Rússia.

Por volta das 21h45 (horário de Brasília), o barril de tipo West Texas Intermediate subia 2,87%, a 60,18 dólares, e o Brent avançava 2,81%, a 64,35 dólares.

Trump anunciou as sanções na quarta-feira em Washington após afirmar que suas conversas com seu colega russo, Vladimir Putin, para pôr fim à guerra na Ucrânia "não vão a lugar nenhum".

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, pediu aos aliados dos Estados Unidos que se unam às sanções.

"Esta decisão coloca em evidência as razões pelas quais os Estados Unidos reconstituíram suas reservas estratégicas no início da semana: o governo considera claramente que os preços do petróleo estão em um nível [...] suficientemente baixo para adotar políticas que poderiam alterar a oferta mundial", observou Kyle Rodda, analista da Capital.com.