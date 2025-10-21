Petróleo sobe por expectativa de trégua comercial entre EUA e China

Os preços do petróleo subiram nesta terça-feira (21), impulsionados pelo otimismo em relação a uma desescalada da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, após dias de queda devido ao temor de excesso de oferta.

O barril do Brent para entrega em dezembro subiu 0,51%, aos US$ 61,32, e o do WTI para novembro teve alta de 0,52%, aos US$ 57,82.

"Quando os preços estão baixos assim, cada pequena notícia boa conta", explicou John Kilduff, da Again Capital.

Pequim e Washington anunciaram no fim de semana novas negociações comerciais, para evitar uma escalada das tarifas. Um acordo entre os dois maiores consumidores de petróleo do mundo "certamente impulsionaria os preços", destacou Kilduff.