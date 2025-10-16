Petróleo cai após telefonema entre Trump e Putin

As cotações do petróleo, que já estavam no vermelho, voltaram a cair nesta quinta-feira (16) após um telefonema entre Donald Trump e seu par russo, Vladimir Putin, no qual obtiveram "grandes progressos", segundo o presidente americano.

O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em dezembro, recuou 1,37%, para 61,06 dólares. Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), com vencimento em novembro, caiu 1,39%, para 57,46 dólares.

O mercado acompanha de perto a possibilidade de um acordo de paz entre Ucrânia e Rússia, declarou à AFP John Kilduff, da Again Capital.

Nesta quinta, Trump anunciou que se reunirá com Putin em Budapeste, a capital de Hungria, sem especificar uma data, após uma conversa telefônica na qual assegurou que houve "grandes progressos".

O Kremlin, por sua vez, afirmou que o diálogo foi "extremamente franco e repleto de confiança".

Trump pressiona seus aliados há semanas para que deixem de importar petróleo russo e sancionem os países que continuem a fazê-lo, o que contribui para a manutenção de preços altos.

O retorno de Moscou ao mercado provavelmente reduzirá os preços. A Rússia é um dos três principais produtores mundiais de petróleo.

Segundo Kilduff, o relatório sobre os estoques de petróleo dos Estados Unidos, publicado nesta quinta, também contribuiu para reduzir os preços.

As reservas aumentaram inesperadamente na semana passada, de acordo com dados da Agência de Informação sobre Energia (EIA, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, devido a uma queda da atividade nas refinarias.

Teoricamente, é provável que uma menor atividade aumente os estoques de petróleo.

Além disso, a quantidade de produtos entregues ao mercado americano, um indicador implícito da demanda, caiu para menos que o limite simbólico de 20 milhões de barris por dia, ficando em 19,73, segundo a EIA.

Por sua vez, a demanda por gasolina, uma categoria monitorada de perto pelos operadores do mercado, caiu 5,2%.