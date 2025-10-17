Peso argentino cai frente ao dólar, apesar de intervenção dos EUA no mercado cambial

O peso argentino caiu nesta sexta-feira (17), na abertura do mercado de câmbio, apesar do anúncio do secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, sobre a compra de pesos como parte de sua política de apoio financeiro ao governo de Javier Milei.

A moeda argentina, que havia fechado em 1.430 pesos por cada dólar americano na quinta-feira, caiu após o anúncio do dólar cotado a 1.465 pesos, em meio à forte volatilidade às vésperas das eleições legislativas de 26 de outubro, e no momento em que o governo de Milei negocia um pacote bilionário de resgate com os Estados Unidos.

Na quinta-feira, Bessent anunciou no X que "o Tesouro comprou pesos no 'blue chip swap' e no mercado à vista", embora sem especificar o montante da operação.

"O Tesouro mantém uma comunicação estreita com a equipe econômica argentina", explicou.

Um "blue chip swap" permite que um investidor compre um ativo estrangeiro, normalmente desvalorizado, para depois vendê-lo em um mercado local a um preço maior, obtendo lucro na transação.

No entanto, o ataque especulativo contra o peso continua no contexto da desconfiança sobre uma possível desvalorização após as eleições legislativas em que o governo de Milei busca ganhar cadeiras no Congresso, no qual é minoritário nas duas Câmaras.

O ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo, que está em Washington para as negociações com os EUA, descartou uma desvalorização em uma mensagem gravada para um fórum empresarial em Buenos Aires na quinta-feira.

A administração Trump se mostrou decidida a apoiar o governo de seu aliado, Milei, a quem prometeu esta semana até 40 bilhões de dólares (R$ 217,4 bilhões, na cotação atual) em fundos públicos e privados para enfrentar as turbulências dos mercados.