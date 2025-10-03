Peru deporta argentino suspeito de triplo feminicídio em Buenos Aires

Um argentino acusado de ser cúmplice de um peruano conhecido como Pequeño J, apontado como mentor de um triplo feminicídio ocorrido na semana passada em Buenos Aires, foi deportado nesta quinta-feira (2) do Peru, informou a polícia local.

Com algemas nos pés e nas mãos, vestindo macacão laranja e colete à prova de balas, Matías Ozorio, 28 anos, foi entregue a autoridades argentinas no aeroporto de Lima.

"A polícia concretizou hoje a expulsão do país e a entrega às autoridades argentinas do foragido internacional Matías Agustín Ozorio", indicou a corporação em comunicado.

Ozorio era alvo de um alerta vermelho da Interpol, acusado de ser cúmplice do suposto autor intelectual da tortura e do assassinato de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) e Lara Gutiérrez (15) na semana passada, em Buenos Aires.

O crime foi transmitido ao vivo em redes sociais para um grupo fechado de 45 pessoas, revelou o ministro da Segurança de Buenos Aires, Javier Alonso, que qualificou o ato como uma execução "exemplar", ligada a um suposto roubo de drogas. A expulsão foi imediata porque Ozorio havia entrado irregularmente no Peru, disse à AFP uma fonte da polícia migratória.

Ozorio e o peruano Tony Janzen Valverde, conhecido como Pequeño J, de 20 anos, foram presos na terça-feira, em Lima. Com essas detenções, já são nove os presos pelo caso.

Valverde segue sob custódia policial e deverá enfrentar um processo de extradição que pode durar entre 30 e 60 dias, segundo a polícia.