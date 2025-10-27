Partido de Petro escolhe inimigo da direita como candidato à Presidência da Colômbia

O partido do presidente colombiano, Gustavo Petro, escolheu neste domingo como candidato a sucedê-lo nas eleições de 2026 o senador Iván Cepeda, um inimigo ferrenho da direita, que colocou contra as cordas judicialmente o ex-presidente Álvaro Uribe.

Filósofo e defensor dos direitos humanos, Cepeda, 63, derrotou nas primárias do partido Pacto Histórico a ex-ministra da Saúde Carolina Corcho, segundo a apuração.

Antes do primeiro turno das eleições presidenciais, marcado para 31 de maio, Cepeda vai competir com figuras da esquerda em outras votações, para a definição de um candidato único.

Cepeda é um inimigo declarado do direitista Álvaro Uribe (2002-2010), e, assim como Petro, denunciou em debates no Congresso a suposta relação de paramilitares com o ex-presidente e outros políticos.

As primárias do partido de Petro aconteceram em meio à tensão entre o presidente colombiano e seu par americano, Donald Trump, que o acusa de ser um líder do narcotráfico. Cepeda pediu que os Estados Unidos respeitem "a dignidade" e "autonomia" da Colômbia.