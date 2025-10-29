Partido de centro lidera boca de urna nas eleições legislativas dos Países Baixos

Os holandeses parecem ter virado as costas para o líder de extrema direita Geert Wilders em favor de um partido de centro, segundo as pesquisas de boca de urna publicadas nesta quarta-feira (29), após eleições antecipadas acompanhadas de perto em toda a Europa.

O partido de centro D66 obteria 27 das 150 cadeiras do Parlamento, superando o Partido pela Liberdade (PVV) de Wilders, que ficaria com 25, segundo a pesquisa Ipsos.

Nos Países Baixos, as pesquisas de boca de urna costumam refletir com bastante precisão a futura composição parlamentar, mas a distribuição final de cadeiras pode variar na medida em que a apuração avança.