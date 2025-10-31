Mundo

Sem retorno
Notícia

"Parecia que não ia passar nunca": gaúchos ficam na Jamaica após furacão Melissa provocar cancelamento de voos

Ao menos 21 turistas não sabem quando irão conseguir sair do país caribenho. Parte deles está sem acesso a mantimentos, enquanto outros estão com alimentação racionada

Gabriela Plentz

