Paramilitares reivindicam controle total de cidade do oeste do Sudão

As forças paramilitares do Sudão anunciaram neste domingo (26) que tomaram o controle total de El Fasher, o último grande centro urbano de Darfur, no oeste do país, que ainda não estava sob seu domínio.

Em um comunicado, as Forças de Apoio Rápido (FAR) afirmaram que haviam "expandido [seu] controle sobre a cidade de El Fasher, tomando-a dos mercenários e milícias", em referência ao exército sudanês, com o qual estão lutando há mais de dois anos.

A AFP não conseguiu verificar esta afirmação de forma independente, e o exército e seus aliados não responderam às solicitações de comentários.

A cidade, que também é a capital de Darfur do Norte, está sob cerco das FAR desde maio de 2024.

De acordo com a ONU, 260.000 civis, metade deles crianças, carecem de alimentos, água e atendimento médico.

Desde abril de 2023, a guerra pelo poder entre o general Abdel Fatah al Burhan, comandante do exército regular e líder de fato do Sudão desde o golpe de Estado de 2021, e o general Mohamed Daglo, à frente das FAR, deixou dezenas de milhares de mortos e provocou o que a ONU classifica como "a pior crise humanitária do mundo".