Para as mulheres políticas japonesas, a luta continua após eleição de Takaichi

Pela primeira vez, uma mulher governa o Japão. Mas a "vitória simbólica" da nomeação de Sanae Takaichi não altera as expectativas sociais sobre outras políticas, pressionadas a priorizar suas famílias em detrimento de suas carreiras.

A AFP entrevistou três políticas locais sobre os obstáculos que enfrentam no mundo masculino da política japonesa.

- "Nunca tivemos uma mulher prefeita" -

Quando Makoto Sasaki se candidatou às eleições municipais de uma cidade no nordeste do Japão aos 26 anos, alguns eleitores recomendaram que ela formasse uma família em vez de se dedicar à política.

Dois anos depois, Sasaki ocupa uma das 22 cadeiras do conselho municipal de Miyako, cuja metade é ocupada por homens com mais de 70 anos. Há apenas três mulheres.

No Japão, os papéis de gênero permanecem rigidamente enraizados. Espera-se que as mulheres cuidem da casa e da família, mesmo quando trabalham. Elas estão amplamente sub-representadas na política e nos negócios.

"Enquanto não abordarmos as estruturas sociais, como a disparidade de gênero, a distribuição das tarefas domésticas, o trabalho de cuidados", o número de mulheres na política "não aumentará", considera Sasaki.

Takaichi, do ala conservadora do Partido Liberal Democrático (PLD) e admiradora de Margaret Thatcher, prometeu um governo com uma proporção "escandinava" de mulheres... mas no final nomeou apenas duas.

Sasaki considera "extraordinário" que uma mulher lidere o país, mas duvida que a conservadora Takaichi promova a igualdade de gênero.

"Minha província, Iwate, nunca teve uma governadora nem uma prefeita", lamenta.

O Japão ocupa o 118º lugar entre 148 no relatório de 2025 do Fórum Econômico Mundial sobre a disparidade de gênero. A Câmara Baixa do Parlamento tem apenas 15% de mulheres.

Após retornar a Miyako depois de viver em várias grandes cidades, Sasaki queria mudar a política em nível local.

Mas rapidamente enfrentou preconceitos: "Disseram-me que eu não poderia me casar se trabalhasse tanto", ou que "não seria uma adulta realizada sem ter filhos".

- "As mães devem comparecer" -

Em Toma (oeste), Chihiro Igarashi, de 37 anos, política local e mãe de dois filhos pequenos, confessa estar "constantemente preocupada" por ter que conciliar sua vida familiar com seu mandato.

"A ideia de que são as mães que devem comparecer em caso de emergência está profundamente enraizada", explica Igarashi.

Segundo dados oficiais de 2021, as mães japonesas de crianças pequenas dedicam, em média, 7 horas e 28 minutos por dia às tarefas domésticas e ao cuidado, em comparação com 1 hora e 54 minutos dos pais.

Igarashi desconfia de Takaichi por suas posturas contra o casamento homoafetivo e a favor de manter a lei que impõe um único sobrenome aos casados.

A nova dirigente também defende a sucessão masculina na família imperial.

"Mas sua tenacidade merece respeito (...) Ela teve que fazer esforços extraordinários", reconhece Igarashi, uma das únicas duas mulheres entre os 13 conselheiros municipais de Toma.

Em Nara, cidade natal de Takaichi, alguns esperavam que ela abrisse "novas perspectivas" para as mulheres na política.

Mas outros continuam céticos. "Tenho a impressão de que os homens são um pouco mais sólidos em termos de liderança", aponta Satoe Tominaga, de 77 anos.

- Livres de expectativas sociais -

Em Atsugi, perto de Tóquio, Erika Tsumori, de 34 anos, é uma política local e mãe separada com dois filhos que defende libertar as mulheres das expectativas sociais e dos preconceitos.

"Minha cidade é conservadora, então me pediram para não dizer abertamente que sou mãe solteira", recorda.

"Também me disseram que eu não era uma candidata digna porque usava brincos longos", considerados pouco formais.

"Acho que isso está mudando", afirma, ao apontar que o número de candidatas está aumentando.

Algum dia, diz ela, "certamente haverá mais mulheres na política".