Paquistão e Afeganistão acordam 'cessar-fogo imediato'

Paquistão e Afeganistão acordaram uma trégua "imediata" em conversas mediadas pelo Catar, informou neste domingo (19, data local) o Ministério das Relações Exteriores do emirado, depois que pelo menos 10 pessoas morreram em bombardeios aéreos paquistaneses posteriores a um acordo anterior.

Cabul acusou Islamabad de violar um cessar-fogo de 48 horas que tinha encerrado brevemente quase uma semana de confrontos transfronteiriços, com dezenas de mortos em ambos os lados.

Fontes de segurança paquistanesas disseram que os ataques nas áreas da fronteira afegã tinham como alvo um grupo militante ligado ao movimento talibã paquistanês, em retaliação a um ataque contra tropas paramilitares paquistanesas.

Após as negociações realizadas neste sábado em Doha, mediadas por Catar e Turquia, "as duas partes acordaram um cessar-fogo e o estabelecimento de mecanismos de consolidação da paz e estabilidade duradouras entre os dois países", informou o Ministério das Relações Exteriores catari em comunicado.

As partes também entraram em acordo para realizar reuniões de acompanhamento nos próximos dias para garantir a manutenção do cessar-fogo e verificar sua implementação, acrescentou o governo do Catar.

Após participar das conversas em Doha, o Ministro da Defesa do Paquistão, Khawaja Asif, confirmou na rede social X que um acordo de cessar-fogo havia sido finalizado, e acrescentou que as partes se reuniriam novamente em Istambul, na Turquia, em 25 de outubro.

Anteriormente, o Ministério das Relações Exteriores do Paquistão havia assinalado que as negociações em Doha visavam "acabar com o terrorismo transfronteiriço contra o Paquistão, proveniente do Afeganistão, e restaurar a paz e a estabilidade ao longo da fronteira".

A delegação de Islamabad também incluiu o chefe de inteligência, general Asim Malik, segundo a TV estatal. Já a contraparte afegã foi chefiada pelo titular de Defesa, Mohammad Yaqoob, informou o Ministério da Defesa do governo talibã na rede social X.