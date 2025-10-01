Papa Leão XIV une forças a Schwarzenegger para enfrentar a mudança climática

O papa Leão XIV se reunirá com especialistas ambientais e ativistas de todo o mundo em uma conferência sobre o clima a partir desta quarta-feira (1) na região de Roma, evento que contará com a presença do astro do filme "O Exterminador do Futuro", Arnold Schwarzenegger.

O evento, com duração de três dias, celebra o 10º aniversário do manifesto histórico sobre o clima do falecido Papa Francisco, 'Laudato Si', um apelo à ação contra o aquecimento global causado pelo ser humano.

O papa Leão, nascido nos Estados Unidos e eleito em maio após a morte do pontífice argentino, retomou a ação de seu antecessor e insiste que é hora de substituir as palavras por "uma ação climática decisiva e coordenada".

Antes de sua eleição como líder da Igreja Católica, Robert Francis Prevost passou quase 20 anos como missionário no Peru, onde ajudou comunidades vulneráveis afetadas pelos efeitos das mudanças climáticas, incluindo graves inundações.

O tempo é essencial. As emissões que provocam as mudanças climáticas aumentaram em todo o mundo, mas devem ser reduzidas quase pela metade até o final da década para limitar o aquecimento global aos níveis mais seguros estabelecidos no Acordo de Paris de 2015.

Como alcançar a meta será o tema central da próxima reunião de cúpula do clima, a COP30 da ONU, que acontecerá no Brasil em novembro.

Diante do atual cenário, a conferência "Aumentar a esperança pela justiça climática", que acontecerá em Castel Gandolfo, onde o pontífice tem sua residência de verão, analisará os progressos registrados e as "medidas urgentes" que são necessárias, segundo os organizadores.

Schwarzenegger declarou na terça-feira, em uma entrevista coletiva no Vaticano, que é "muito importante" que a Igreja Católica se una ao desafio global.

"Não há uma só pessoa que possa 'terminar' com a poluição sozinha", brincou, em um jogo de palavras com o nome em inglês do filme ("Terminator") que o consagrou como herói de ação.

"Temos que trabalhar juntos. Há 1,4 bilhão de católicos no mundo, 200.000 igrejas e aproximadamente 400.000 padres. Imaginem o poder da comunicação", acrescentou Schwarzenegger.

"Cada um dos 1,4 bilhão de católicos pode ser um ativista pelo meio ambiente", disse.

O ex-governador da Califórnia discursará nesta quarta-feira, assim como a ministra do Meio Ambiente do Brasil, Marina Silva, e o papa Leão, que afirmou que proteger a natureza é "uma questão de justiça: social, econômica e humana".

"Em um mundo no qual os mais vulneráveis dos nossos irmãos e irmãs são os primeiros a sofrer os efeitos devastadores das mudanças climáticas... o cuidado da criação torna-se uma expressão de nossa fé e humanidade", escreveu o pontífice em junho.

Schwarzenegger disse que a conferência, que reúne bispos, líderes indígenas, especialistas em clima e biodiversidade e representantes da sociedade civil, é uma oportunidade para aproveitar o "poder do povo".