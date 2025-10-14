OpenAI permitirá conteúdo erótico no ChatGPT para adultos verificados

A OpenAI anunciou, nesta terça-feira (14), planos para atenuar as restrições de seu chatbot ChatGPT para disponibilizar conteúdo erótico para usuários adultos verificados.

O plano faz parte do que a empresa chama de princípio para "tratar os usuários adultos como adultos".

O diretor-geral da OpenAI, Sam Altman, disse, em sua conta no X, que as maiores restrições sobre a IA para abordar preocupações com a saúde mental fizeram com que o ChatGPT fosse "menos útil ou desfrutável para muitos usuários que não têm problemas de saúde mental".

Os controles mais estritos foram adotados depois que o adolescente Adam Raine, da Califórnia, se suicidou no começo deste ano. Em uma ação judicial, seus pais asseguraram que o ChatGPT o aconselhou especificamente em como tirar a própria vida.

A Comissão Federal de Comércio (FTC) dos Estados Unidos também iniciou uma investigação contra várias empresas de tecnologia, inclusive a OpenAI, sobre como os chatbots afetam potencialmente de forma negativa as crianças e os adolescentes.

"Dada a seriedade deste assunto, queremos fazer isto bem", disse Altman nesta terça-feira. Ele assegurou que as novas ferramentas de segurança da OpenAI permitirão à empresa atenuar as restrições enquanto continuam abordando riscos graves de saúde mental.

Os planos da OpenAI incluem o lançamento de uma versão atualizada do ChatGPT, que permitirá aos usuários adaptarem a personalidade de seu assistente de IA, incluindo opções para respostas mais humanas, uso intensivo de emojis ou comportamento amistoso.

A mudança mais significativa ocorrerá em dezembro, quando a OpenAI planeja implementar um controle de idade mais exaustivo para disponibilizar conteúdo erótico para adultos verificados.

A OpenAI não deu detalhes de imediato sobre os métodos de verificação de idade ou controles adicionais de segurança para limitar esse conteúdo apenas para adultos.

Em setembro, a empresa lançou uma experiência do ChatGPT para menores de 18 anos, redirecionando-os para conteúdo apropriado para sua idade, que bloqueia material gráfico e sexual.

Também anunciou que estava desenvolvendo uma tecnologia de prognóstico baseado na idade, que estima se um usuário é maior ou menor de 18 anos e como interage com o ChatGPT.