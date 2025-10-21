OpenAI lança navegador 'Atlas' para competir com Google

A OpenAI, criadora do ChatGPT, anunciou nesta terça-feira (21) o lançamento de seu navegador de busca "Atlas", que aproveita seu popular modelo de inteligência artificial (IA) para competir diretamente com o Google Chrome.

"Este é um navegador da web impulsionado por IA e desenvolvido em torno do ChatGPT", declarou o diretor-geral da empresa, Sam Altman, em uma apresentação transmitida ao vivo.

Esse navegador, inicialmente disponível apenas para o sistema operacional macOS da Apple, integra o ChatGPT em uma barra lateral, o que permite que a IA generativa examine a página web consultada e forneça ajuda contextual, sem que seja necessário copiar e colar entre abas.

O ChatGPT Atlas também oferece a possibilidade de deixar que o assistente de IA assuma o controle da navegação, mova o cursor e realize ações concretas, como reservar um voo, preencher um formulário ou editar um documento.

A maioria dessas funções é semelhante às que estão sendo incorporadas em navegadores concorrentes, como o Edge, da Microsoft, ou o Comet, da start-up de IA Perplexity.

Mas, neste caso, elas são implementadas em torno do ChatGPT, o modelo de IA generativa mais utilizado do mundo, com 800 milhões de usuários semanais, segundo a OpenAI.

A OpenAI intensificou a concorrência com o Google, que respondeu rapidamente incorporando mais recursos de IA em suas buscas e em toda a sua plataforma.

Como demonstração das expectativas e do que está em jogo, a divulgação de um vídeo pela OpenAI mostrando abas do novo navegador, duas horas antes do anúncio oficial, provocou uma queda de mais de 3% nas ações da Alphabet, empresa-mãe do Google.

Em setembro, a Alphabet obteve uma vitória crucial ao conseguir que a Justiça dos Estados Unidos não a obrigasse a vender o Chrome para outra empresa, como havia solicitado o governo americano em nome da luta antimonopólio.