ONU confirma morte de 103 civis no Líbano desde o cessar-fogo

As Nações Unidas anunciaram, nesta quarta-feira (1º), que confirmaram a morte de 103 civis no Líbano desde que uma trégua com Israel foi firmada em novembro de 2024 e exigiram o fim imediato das hostilidades.

"Ainda hoje constatamos consequências devastadoras de bombardeios aéreos e ataques de drones contra áreas residenciais e perto das forças de paz da ONU, no sul" do país, declarou o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, em um comunicado.

O alto comissário disse que confirmou a morte de 103 civis entre novembro de 2024 e o final de setembro em território libanês. Por outro lado, nenhuma morte foi relatada em Israel por disparos de projéteis do Líbano desde que a trégua foi estabelecida.

Israel continuou bombardeando o Líbano quase diariamente, afirmando ter militares ou instalações do Hezbollah como alvos, apesar da trégua acordada em novembro de 2024, que deveria pôr fim a mais de um ano de confrontos, incluindo dois meses de guerra aberta.

O movimento pró-iraniano havia aberto uma frente contra Israel em apoio ao Hamas, em guerra com o Exército israelense na Faixa de Gaza devido ao ataque que seus comandos realizaram no sul de Israel em 7 de outubro de 2023.

Além disso, Türk pediu para redobrar os esforços para alcançar uma trégua duradoura e lembrou que, devido aos confrontos, mais de 80 mil pessoas continuam deslocadas no Líbano e 30 mil no norte de Israel.