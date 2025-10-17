ONU avisa que 'levará tempo' para reduzir a fome em Gaza

Remediar o cenário de fome na Faixa de Gaza "levará tempo", afirmou nesta sexta-feira (17) o Programa Mundial de Alimentos (PMA), que pediu a abertura de todos os pontos de passagem para este território para "inundá-lo de comida".

"Levará tempo para reduzir a fome" constatada no final de agosto pela ONU em parte da Faixa, declarou à imprensa em Genebra a porta-voz do PMA, Abeer Etefa.

"Atualmente dispomos de cinco pontos de distribuição operacionais, mais próximos da população (...) nosso objetivo é implementar 145, para inundar Gaza de comida", acrescentou a porta-voz da agência das Nações Unidas.