Oktoberfest de Munique é suspensa após incêndio e explosão com uma morte na cidade

Parque onde é realizada a Oktoberfest deve permanecer fechado até as 17h, no horário local de Munique. ALEXANDRA BEIER / AFP

A famosa Oktoberfest, a festa da cerveja de Munique, na Alemanha, teve de fechar temporariamente nesta quarta-feira (1º) por conta de um incêndio seguido de uma explosão no norte da cidade. Foi registrada uma morte, anunciaram as autoridades.

As autoridades afirmaram que artefatos explosivos foram encontrados em um prédio residencial, onde ocorreu o incidente. "De acordo com os primeiros elementos da investigação, o prédio residencial foi incendiado após uma disputa familiar", indicou a polícia.

Os agentes investigam um possível vínculo com a Oktoberfest, que é celebrada perto do centro da capital da Baviera.

"A Oktoberfest permanecerá fechada provisoriamente até as 17h (12h em Brasília) por um alerta de bomba, relacionado com uma explosão no norte de Munique", informou a organização do evento.

Uma pessoa foi encontrada ferida no local do incidente, mas não resistiu e morreu pouco depois. Mais uma está desaparecida.