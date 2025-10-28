O que é um furacão de categoria 5? Entenda como é feita a medida de intensidade

Furacão Melissa chegou à categoria 5 na segunda-feira no Caribe. RAMMB/CIRA / AFP

O furacão Melissa, que se aproxima da Jamaica nesta terça-feira (28), alcançou a categoria 5, a maior na escala Saffir-Simpson. Ventos de 280 km/h foram registrados e pelo menos sete pessoas morreram, três na Jamaica, três no Haiti e uma na República Dominicana.

O Centro Nacional de Furacões (NHC na sigla em inglês) dos Estados Unidos anunciou horas antes que "os ventos destrutivos, marés de tempestade e inundações catastróficas piorarão na Jamaica ao longo do dia e durante a noite". A forte chuva, combinada com ventos intensos, pode causar devastação na escalada dos furacões históricos Maria, em 2017, ou Katrina, em 2005.

O que caracteriza um furacão nível 5?

Os cientistas classificam os furacões na escala Saffir-Simpson, baseada em um modelo criado nos anos 1970 nos Estados Unidos pelo engenheiro civil Herbert Saffir e pelo meteorologista Robert Simpson, que vai de um a cinco. As tempestades de categoria 5 registram vento de pelo menos 250 km/h.

Além do vento, os fenômenos da categoria 5 provocam ondas catastróficas, causando inundações semelhantes às de um tsunami.

Categoria de 1 a 5

Categoria 1

Os furacões de categoria 1 provocam vento de 119 km/h a 153 km/h, com potencial de causar danos aos telhados, quebrar galhos grandes de árvores e prejudicar linhas de energia.

Categoria 2

Fenômenos de nível 2 têm potencial para causar danos maiores. O vento pode alcançar até 177 km/h e arrancar árvores.

Categoria 3

Com vento de até 208 km/h, furacões de nível 3 podem causar grandes danos a construções, arrancar e quebrar árvores e interromper o abastecimento de água e eletricidade.

Categoria 4

Fenômenos de nível 4 têm a capacidade de derrubar casas e postes de energia, com vento de até 251 km/h.

Categoria 5