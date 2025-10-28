Nvidia adquire 2,9% da Nokia e amplia sua presença em redes e centros de dados

A gigante americana de semicondutores Nvidia vai adquirir uma participação de 2,9% na empresa finlandesa de equipamentos de telecomunicações Nokia por 1 bilhão de dólares (R$5,36 bilhões de reais na cotação atual), anunciou a empresa europeia na terça-feira (28) enquanto suas ações subiam quase 20%.

O investimento se soma à parceria estratégica entre ambas as empresas para desenvolver a quinta e sexta geração de telefonia móvel (5G e 6G) utilizando chips da Nvidia.

"A Nokia e a Nvidia concordaram em colaborar em soluções de redes baseadas em IA e explorar oportunidades para incorporar as tecnologias de 'switching' e óticas de centros de dados da Nokia na futura infraestrutura de IA da Nvidia", indicou a empresa finlandesa em um comunicado.

Para isso, a Nokia emitirá mais de 166 milhões de novas ações, que a Nvidia comprará a 7 dólares (R$37,57) por ação.

A Nokia busca ampliar sua presença no mercado de IA e nuvem, com soluções de redes alinhadas a centros de dados. Após o anúncio, suas ações subiram mais de 19%, negociando a 8,76 dólares (R$47,03).

Há apenas três anos, a Nvidia era praticamente desconhecida pelo grande público. Hoje, é a empresa com maiores receitas do mundo graças à venda de suas placas gráficas (GPU), processadores-chave para desenvolver tecnologias como o ChatGPT e seus concorrentes.