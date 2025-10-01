Número de mortos em terremoto nas Filipinas chega a 69

Ao todo, mais de 150 pessoas ficaram feridas após terremoto TED ALJIBE / AFP

O terremoto de magnitude 6,9 que atingiu a região central das Filipinas elevou para 69 o número de mortos, segundo autoridades locais, enquanto equipes seguem mobilizadas para localizar sobreviventes e restabelecer serviços básicos como energia e água. Os dados foram informados nesta quarta-feira (01) pela Defesa Civil e ainda precisam ser validados, de acordo com o g1.

O tremor ocorreu na terça-feira (30) no mar próximo à província de Cebu. Em Bogo, no norte da região, hospitais ficaram sobrecarregados, e o governo declarou estado de calamidade em San Remigio, uma das cidades mais afetadas. O vice-prefeito local, Alfie Reynes, relatou falta de comida, água e energia elétrica, além da necessidade de maquinário pesado para operações de resgate.

Ao todo, mais de 150 pessoas ficaram feridas. Entre as vítimas fatais estão pessoas que jogavam basquete em um ginásio parcialmente destruído. A mídia local divulgou imagens de moradores deixando suas casas às pressas enquanto prédios desabavam, incluindo uma igreja centenária.

Leia Mais STF forma maioria para manter o número de deputados federais na próxima eleição; ampliação deve ocorrer apenas em 2030

O presidente Ferdinand Marcos Jr. prometeu assistência rápida às famílias atingidas e deslocou ministros para coordenar os trabalhos de ajuda. Apesar dos danos, o Aeroporto Internacional de Mactan-Cebu segue em operação.

O epicentro foi registrado a cerca de 10 km de profundidade, e agências de monitoramento relataram vários abalos secundários, o mais forte de magnitude 6. Não houve alerta de tsunami. As Filipinas estão no chamado “Círculo de Fogo” do Pacífico, região de intensa atividade sísmica.

Leia Mais Estados Unidos devem enfrentar paralisação com suspensão de serviços públicos após fracasso de votação no Congresso