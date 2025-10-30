Novo ataque dos EUA contra 'narcolancha' no Pacífico deixa 4 mortos

O Exército dos Estados Unidos atacou outra embarcação no Pacífico que, segundo afirma, traficava drogas, resultando na morte de quatro pessoas, informou o secretário de Defesa, Pete Hegseth.

O ataque ocorreu em águas internacionais, anunciou Hegseth na rede X, elevando para ao menos 62 o total de mortes na polêmica campanha militar antidrogas do presidente Donald Trump.

Um vídeo divulgado junto à publicação mostrava uma embarcação parada na água antes de uma grande explosão seguida de um incêndio.

Como em imagens anteriores divulgadas pelo governo americano, partes da embarcação aparecem borradas, o que impede verificar quantas pessoas estavam a bordo.

"Essa embarcação, como todas as outras, era conhecida por nossa inteligência por estar envolvida no contrabando ilícito de narcóticos, trafegava por uma rota conhecida de tráfico e transportava drogas", declarou o chefe do Pentágono.

Além dos vídeos dos bombardeios, Washington ainda não apresentou provas concretas de que os alvos estavam de fato traficando drogas ou representavam uma ameaça aos Estados Unidos.

O novo ataque ocorre um dia depois de bombardeios americanos matarem mais de uma dúzia de pessoas em quatro barcos no Pacífico Oriental, dos quais apenas uma pessoa sobreviveu.

Os Estados Unidos pediram ao México que tentasse resgatar o sobrevivente, mas a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmou nesta quarta-feira que as buscas não tiveram sucesso.