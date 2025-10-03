Mundo

Próximo à costa da Venezuela
Notícia

Novo ataque dos EUA contra barco no Caribe deixa quatro mortos: "Narcoterroristas", afirma  Pentágono

Segundo o presidente dos EUA, Donald Trump, embarcação carregava "drogas suficientes para matar de 25 a 50 mil pessoas" 

Zero Hora

Enviar email

AFP

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS