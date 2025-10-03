Novo ataque dos EUA contra barco no Caribe deixa quatro mortos: "Narcoterroristas", afirma  Pentágono

Embarcação estava próxima à costa da Venezuela. X: @PeteHegseth / Reprodução

Sob ordens de Donald Trump, o Exército dos Estados Unidos realizou novo ataque contra um barco no mar do Caribe. A ofensiva ocorreu nesta sexta-feira (3), próximo à costa da Venezuela, e deixou quatro pessoas mortas.

A informação foi confirmada Pete Hegseth, secretário de Guerra do EUA. Ele compartilhou um vídeo do ataque na rede social X e afirmou que as vítimas eram "quatro narcoterroristas homens".

"O ataque ocorreu em águas internacionais, próximo à costa da Venezuela, enquanto a embarcação transportava quantidades substanciais de narcóticos com destino aos Estados Unidos para envenenar o nosso povo", diz o comunicado.

Em publicação na Truth Social, Trump disse que o barco estava "carregado com drogas suficientes para matar de 25 a 50 mil pessoas".

Hegseth ainda afirma que nenhum militar norte-americano ficou ferido durante o ataque. Ele também disse que serviços de inteligência do governo norte-americano confirmaram que os homens à bordo eram narcoterroristas.