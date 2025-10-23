Nova Lei dos Estrangeiros entra em vigor em Portugal; entenda como brasileiros são afetados

Praça do Comércio é um dos cartões postais de Lisboa, capital portuguesa. Adobe Stock / Divulgação

Entrou em vigor em Portugal, nesta quinta-feira (23), uma nova versão da chamada Lei dos Estrangeiros. Ela "aprova o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional".

O projeto estabelece os tipos de vistos, autorizações de residência, requisitos para regularização e critérios para a concessão de cidadania.

A primeira versão do pacote anti-imigração foi aprovada pela Assembleia da República em julho, mas devolvida ao Parlamento após o Tribunal Constitucional – órgão máximo da Justiça de Portugal – considerar cinco trechos inconstitucionais.

Um dos pontos considerados ilegais pelo tribunal foi a possibilidade de separar casais de estrangeiros se um cônjuge estiver legal e o outro ilegal no país.

Para o órgão, essa norma "é incompatível com a proteção constitucionalmente devida à família, em particular à convivência dos cônjuges, ou equiparados, entre si".

Já no fim de setembro, a Assembleia da República aprovou uma segunda versão com medidas mais brandas, mas que vão impactar a vida de estrangeiros.

Com a publicação da nova lei, procedimentos para adquirir vistos de residência, trabalho ou estudo se tornarão mais rigorosos.

A Ribeira é um dos locais mais antigos e típicos da cidade Porto, no norte de Portugal. Bruno Alencastro / Agencia RBS

Veja a seguir algumas alterações e como impactam os brasileiros