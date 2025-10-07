Nova espécie de rã venenosa é descoberta na Amazônia peruana

Uma equipe de cientistas descobriu uma nova espécie de rã venenosa na Amazônia peruana, com cores vivas e medindo apenas alguns milímetros, informou na segunda-feira (6) o Serviço Nacional de Áreas Naturais Protegidas pelo Estado (Sernanp).
A nova espécie de anfíbio, denominada Ranitomeya hwata, tem apenas "15 mm de comprimento", informou o órgão em comunicado, sem especificar a data da descoberta.
Isso a torna uma das "espécies menores do gênero Ranitomeya", caracterizadas por suas cores vivas e comportamento reprodutivo único.
Os machos recrutam "várias fêmeas por local de reprodução", explicou a Sernanp.
Seus indivíduos habitam exclusivamente em florestas de bambu do gênero Guadua.
Este tipo de rã utiliza as cavidades ocas dos caules dessas plantas, onde se acumula água da chuva, para se reproduzir.
O novo anfíbio foi descoberto no Parque Nacional Alto Purús, localizado entre as regiões de Ucayalí e Madre de Dios, na fronteira com o Brasil.
"Esta descoberta destaca o grande valor das áreas naturais protegidas como refúgios de biodiversidade e espécies únicas", indicou o Sernanp.
* AFP