"Nossos países se darão muito bem juntos", diz Trump após conversa com Lula

Trump comentou a conversa que teve com Lula mais cedo. CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma postagem na rede Truth Social em que comenta a conversa que teve nesta segunda-feira (6) com o brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. A chamada entre os dois ocorreu às 10h30min e durou cerca de 30 minutos.

"Nesta manhã, tive uma ótima conversa telefônica com o presidente Lula, do Brasil. Discutimos muitos assuntos, mas o foco principal foi a economia e o comércio entre nossos dois países. Teremos novas discussões e nos encontraremos em um futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Gostei da conversa — nossos países se darão muito bem juntos!", escreveu Trump.

Em nota divulgada mais cedo, o Palácio do Planalto informou que a conversa entre os presidentes teve "tom amistoso" e que Lula e Trump "relembraram a boa química que tiveram em Nova York".

"Os dois presidentes reiteraram a impressão positiva daquele encontro", diz trecho do documento.

