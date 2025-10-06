Nobel de Medicina premia três pesquisadores do sistema imunológico

Os cientistas americanos Mary E. Brunkow e Fred Ramsdell, e o japonês Shimon Sakaguchi, ganharam o Prêmio Nobel de Medicina por suas pesquisas sobre como o corpo controla o sistema imunológico, anunciou o júri nesta segunda-feira(6).
Os três foram laureados por suas "descobertas sobre a tolerância imunológica periférica".
"O Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina deste ano trata sobre como controlamos nosso sistema imunológico para que possa combater todos os micróbios imagináveis sem desencadear doenças autoimunes", explicou Marie Wahren-Herlenius, professora do Instituto Karolinska.
"O poderoso sistema imunológico do corpo precisa ser regulado, caso contrário, corre o risco de atacar nossos próprios órgãos", destacou o Comitê do Nobel.
Os laureados, Mary E. Brunkow, nascida em 1961, Fred Ramsdell, 64 anos, e Shimon Sakaguchi, 74, "identificaram os guardiões do sistema imunológico, as células T reguladoras, que impedem que as células imunológicas ataquem nossos próprios corpos", acrescentou.
"Suas descobertas lançaram as bases para um novo campo de pesquisa e estimularam o desenvolvimento de novos tratamentos, por exemplo, para câncer e doenças autoimunes", explicou o júri.
Em 2024, o Prêmio Nobel de Medicina foi concedido aos pesquisadores americanos Victor Ambros e Gary Ruvkun pela descoberta dos microRNAs, moléculas microscópicas de RNA que desempenham um papel fundamental na regulação da atividade genética.
Além de cada distinção, o prêmio inclui um diploma, uma medalha de ouro e um cheque de 11 milhões de coroas suecas (6,41 milhão de reais).
* AFP