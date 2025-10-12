No México, números de mortos por chuvas sobe para 41

O número de mortos por deslizamentos de terra e inundações causados por chuvas incessantes no centro e sudeste do México subiu para 41, disseram autoridades neste domingo (12). É um aumento acentuado enquanto milhares de soldados desobstruíam estradas bloqueadas para resgatar os desaparecidos.

Em Poza Rica, uma cidade petrolífera a 275 km a nordeste da Cidade do México, houve pouco aviso antes da chegada da água. Alguns moradores disseram que sentiram o perigo algumas horas antes e pegaram alguns pertences antes de abandonar suas casas. Fonte: The Associated Press*.