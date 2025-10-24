"No crazy war, please": Maduro faz apelo em inglês após ações militares dos Estados Unidos

Maduro classificou operações dos EUA no Caribe como ameaça e assédio. ZURIMAR CAMPOS / Venezuelan Presidency / Divulgação

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, disse na quinta-feira (23) que a "Venezuela quer paz" diante do que considera uma ameaça de invasão militar por parte dos Estados Unidos.

Em agosto, Washington enviou contratorpedeiros, um submarino e barcos com efetivos das forças especiais para águas internacionais no Caribe. Em 2 de setembro, essa flotilha realizou o primeiro dos nove ataques contra embarcações e submersíveis, dois deles no Pacífico, nos quais matou pelo menos 37 supostos traficantes de drogas.

Maduro classificou essas operações como ameaça e assédio, e garante que elas têm como objetivo uma mudança de regime para se apropriar do petróleo venezuelano.

— Não à guerra — disse Maduro durante uma assembleia com sindicatos associados ao chavismo ao enviar uma mensagem, em inglês, aos trabalhadores dos Estados Unidos.

— Yes peace, yes peace, forever, peace forever. No crazy war! Não à guerra louca! No crazy war!

— Isso se chama linguagem "tarzaneada". Se traduzimos ao espanhol tipo Tarzan seria (em português) "não guerra, não guerra, não querer guerra, não à guerra dos loucos, não à loucura da guerra", essa seria a tradução de verdade — brincou Maduro.

O termo "tarzaneado" se refere a uma linguagem na qual se omitem artigos, preposições e conjugações complexas.

Ante o destacamento de forças americanas no Caribe, Maduro ordenou uma série de exercícios militares. O mais recente foi acionado na madrugada desta quinta em 73 pontos da costa venezuelana.

Maduro também revelou que testou equipamento comprado de Rússia e China nessas manobras: