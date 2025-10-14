Netanyahu quer resposta do Hamas nas próximas horas sobre corpos de reféns: "Estamos determinados a trazer todos de volta"

Netanyahu segunda-feira, no Parlamento de Israel. CHIP SOMODEVILLA / POOL

Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse nesta terça-feira (14) que espera notícias sobre os reféns mortos pelo Hamas que permanecem em Gaza. Ele cobra respostas do grupo terrorista "nas próximas horas".

— Em breve, receberemos notícias, espero que dentro de algumas horas, sobre o retorno dos reféns mortos restantes. Mas estamos determinados a trazer todos de volta — disse ele durante uma visita aos reféns que foram libertados na segunda-feira (13) e estão em um hospital no centro de Israel.

Pouco tempo depois, um dirigente do Hamas declarou à AFP que os corpos de quatro a seis israelenses serão entregues pelo grupo ainda na noite desta terça-feira. O movimento faz parte do acordo de cessar-fogo, firmado na última semana pelos dois lados e assinado pelos Estados Unidos, Egito, Catar e Turquia na segunda-feira.