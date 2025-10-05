Netanyahu e Merz falam sobre pressionar o Hamas pela liberação dos reféns

O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, informou, em nota, que o israelense conversou na manhã deste domingo, 05, com o chanceler federal alemão, Friedrich Merz, sobre o plano do presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, para alcançar a paz na Faixa de Gaza. Segundo o comunicado, os dois líderes concordaram que é necessário manter pressão sobre o Hamas para que o grupo terrorista libere todos os reféns.