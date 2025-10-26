Netanyahu diz que Israel não precisa de autorização para atacar inimigos

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que o país é um "Estado independente" e que não precisa de nenhuma autorização para atacar os inimigos de Israel, neste domingo.

Netanyahu enfatizou que Israel permanece firmemente responsável por sua própria segurança, após acusações circuladas na semana passada de que o governo Trump estaria ditando os termos da resposta de Israel às preocupações com a segurança em Gaza. "Estamos mudando o Oriente Médio juntos, mas quero deixar uma coisa clara: nossa política de segurança está nas mãos de Israel", disse.

O primeiro-ministro israelense acrescentou que a parceria entre Estados Unidos e Israel atingiu um nível histórico, mas que a relação entre os dois países é de parceria.

"Israel é um país independente. Os Estados Unidos são um país independente."

Na noite de sábado, forças israelenses atacaram o campo de refugiados central de Nuseirat, em Gaza, pela segunda vez em uma semana, de acordo com o Hospital Awda, que recebeu os feridos. O exército israelense alegou ter como alvo militantes associados ao grupo Jihad Islâmica Palestina, o segundo maior grupo militante em Gaza, que planejavam atacar tropas israelenses.

O Hamas chamou o ataque de uma "clara violação" do acordo de cessar-fogo e acusou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de tentar sabotar os esforços de Trump para acabar com a guerra.

"É claro que também frustramos os perigos à medida que eles se formam, antes de serem executados, como fizemos ontem na Faixa de Gaza", disse Netanyahu em resposta ao ataque, neste domingo.