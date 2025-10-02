Nepal escolhe menina de dois anos como nova deusa viva, venerada em duas religiões

Uma menina de 2 anos escolhida como a nova deusa viva do Nepal foi carregada por parentes de sua casa em um beco de Katmandu até um palácio-templo na terça-feira, 30, durante o festival hindu mais longo e significativo do país.

Aryatara Shakya, com 2 anos e 8 meses, foi escolhida como a nova Kumari, ou "deusa virgem", substituindo a atual, que é considerada pela tradição como uma mera mortal ao atingir a puberdade.

As Kumaris são escolhidas entre os clãs Shakya da comunidade Newar, nativos do vale de Katmandu, e reverenciadas tanto por hindus quanto por budistas na nação predominantemente hindu.

As meninas são selecionadas entre 2 e 4 anos de idade e devem ter pele, cabelos, olhos e dentes impecáveis. Elas não devem ter medo do escuro. A Kumari sempre veste vermelho, prende o cabelo em um coque e tem um "terceiro olho" pintado na testa.

Festival Indra Jatra

Durante o festival Indra Jatra no início deste mês, a ex-Kumari foi levada em uma carruagem puxada por devotos.

O festival Indra Jatra, com duração de uma semana, foi o primeiro de uma série de celebrações em outubro, incluindo o Dashain, o festival principal, e o Tihar ou Diwali, o festival das luzes.

Terça-feira marcou o oitavo dia do Dashain, uma celebração de 15 dias da vitória do bem sobre o mal. Escritórios e escolas foram fechados para que as pessoas pudessem celebrar com suas famílias.

Parentes, amigos e devotos desfilaram com a nova Kumari pelas ruas de Katmandu antes de entrar no palácio do templo, que será sua casa por vários anos. Os devotos fizeram fila para tocar os pés da menina com a testa, o maior sinal de respeito entre os hindus na nação himalaia, e ofereceram flores e dinheiro.

A nova Kumari abençoará os devotos, incluindo o presidente, nesta quinta-feira, 2. "Ontem ela era apenas minha filha, mas hoje ela é uma deusa", disse seu pai, Ananta Shakya, acrescentando que já havia sinais de que ela seria a deusa antes de seu nascimento. "Minha esposa, durante a gravidez, sonhou que ela era uma deusa e sabíamos que ela seria alguém muito especial."

Vida isolada

A ex-Kumari, agora com 11 anos, saiu por uma entrada dos fundos em um palanquim carregado por sua família e apoiadores. Ela se tornou a deusa viva em 2017.

As famílias do clã Shakya que se qualificam para o prestigioso cargo competem para que suas filhas sejam selecionadas. A família da Kumari ganha uma posição elevada na sociedade e dentro de seu próprio clã.

As Kumaris, por sua vez, levam uma vida isolada. Elas têm poucos companheiros de brincadeira selecionados e só podem sair algumas vezes por ano para festivais. As ex-Kumaris enfrentam dificuldades para se adaptar à vida normal, aprender a fazer tarefas domésticas e frequentar escolas regulares. O folclore nepalês diz que os homens que se casam com uma ex-Kumari morrerão jovens, o que fez com que muitas das meninas permanecessem solteiras.

Nos últimos anos, houve muitas mudanças na tradição e a Kumari agora tem permissão para receber educação de professores particulares dentro do palácio do templo e até mesmo ter uma televisão. O governo também oferece às Kumaris aposentadas uma pequena pensão mensal de cerca de US$ 110, um pouco acima do salário mínimo fixado pelo governo.