Negociações para fase 2 do plano de cessar-fogo entre Israel e Hamas já começaram, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a segunda fase das negociações do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas "já começou". A declaração foi feita nesta segunda-feira (13) antes de reunião bilateral com o líder do Egito, Abdul Fatah Khalil Al-Sisi, logo após chegar ao país.

"Al-Sisi é um grande líder. O Egito também fez um trabalho fantástico pela paz entre Israel e Hamas. Eles foram muito importantes já que o Hamas tem grande respeito pelo Egito", afirmou o republicano. "Ele é um grande homem. Adoraria que ele fizesse parte do comitê de paz da fronteira de Gaza."