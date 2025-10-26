Navio de guerra dos EUA chega a Trinidad e Tobago, em frente à Venezuela

Embarcação está atracada em Port of Spain, capital do país. MARTIN BERNETTI / AFP

Um navio de guerra dos Estados Unidos, lançador de mísseis, chegou neste domingo (26) a Trinidad e Tobago, um pequeno arquipélago situado em frente à Venezuela, em momento em que Donald Trump intensifica sua pressão sobre Nicolás Maduro.

A chegada do USS Gravely havia sido anunciada na última quinta-feira (23) pelo governo do arquipélago anglófono de 1,4 milhão de habitantes, cuja ponta ocidental está a cerca de 10 quilômetros da Venezuela.

O destróier permanecerá atracado em Port of Spain, a capital de Trinidad e Tobago, até a próxima quinta-feira (30), período durante o qual uma unidade de fuzileiros navais americanos realizará treinamento conjunto com as forças de defesa do pequeno país caribenho.

A primeira-ministra de Trinidad e Tobago, Kamla Persad-Bissessar, é uma fervorosa apoiadora de Trump e adotou, desde sua posse, em maio de 2025, um discurso virulento contra a imigração e a criminalidade venezuelana em seu país.

Caracas acusa o novo governo trinitário de servir aos interesses de Washington.