Navio americano visitará Trinidad e Tobago para exercícios perto da Venezuela

O contratorpedeiro dos Estados Unidos USS Gravely (DDG-107) visitará Trinidad e Tobago de 26 a 30 de outubro, informou o Ministério das Relações Exteriores do país insular nesta quinta-feira (23).

A embarcação "visitará Trinidad e Tobago de 26 a 30 de outubro, atracando em Port of Spain, enquanto a 22ª Unidade Expedicionária de Infantaria da Marinha dos Estados Unidos realizará treinamentos conjuntos com a Força de Defesa de Trinidad e Tobago (TTDF) durante o mesmo", indicou o ministério.

O anúncio acontece em meio a um destacamento de forças militares dos Estados Unidos desde agosto, em frente ao litoral da Venezuela. Caracas classifica as manobras de combate às drogas anunciadas por Washington como um assédio que busca derrubar o presidente Nicolás Maduro.

Forças americanas mataram 37 supostos traficantes de drogas em nove ataques contra embarcações desde 2 de setembro. Sete no Caribe e dois no Pacífico.

"A presença das forças militares americanas em Trinidad e Tobago coloca em evidência o compromisso dos Estados Unidos com a segurança regional e a cooperação no Caribe", acrescentou o Ministério das Relações Exteriores trinitense.

Port of Spain apoia o destacamento ordenado pelo presidente Donald Trump no Caribe. O líder republicano acusa Maduro de supostamente liderar redes do tráfico de drogas que abastecem os Estados Unidos.

Maduro nega essas acusações e afirma que são uma cortina de fumaça para esconder um plano para forçar uma mudança de regime na Venezuela e se apropriar das reservas petrolíferas do país.

Caracas questionou o apoio de Trinidad e Tobago aos bombardeios de embarcações no Caribe ao considerar que são "execuções extrajudiciais" que colocam os navegantes em risco.