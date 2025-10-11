Não há sobreviventes em explosão em fábrica de munição no Tennessee, nos EUA

Não houve sobreviventes na explosão na fábrica de munições militares Accurate Energetic Systems, na zona rural do estado do Tennessee, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira, 10. A informação foi confirmada pelo condado de Humphreys, Chris Davis, neste sábado, 11, após buscas na região.

"Neste momento, não recuperamos nenhum sobrevivente", disse o xerife em entrevista, visivelmente emocionado. "À medida que avançamos, percebemos que é ainda mais devastador do que pensávamos inicialmente".

A explosão na Accurate Energetic Systems, na manhã de sexta, destruiu completamente um dos prédios do complexo da empresa, que se estende por colinas arborizadas na área de Bucksnort, cerca de 97 quilômetros a sudoeste da capital Nashville. A explosão foi ouvida e sentida a quilômetros de distância. Pelo menos 18 pessoas estavam desaparecidas.

"Precisamos que nossas comunidades se unam e entendam que perdemos muitas pessoas. Isso não afeta apenas essas famílias, vai mais fundo... podem ser pessoas com quem você cresceu," disse Davis, observando que uma das vítimas era um amigo de infância dele.

A explosão desencadeou uma série de explosões menores e a causa ainda está sob investigação. A Accurate Energetic Systems emprega dezenas de moradores locais. Os investigadores estão levantando registros de empregos na tentativa de identificar as vítimas.

"Orações são necessárias... nossos corações estão partidos pelas famílias e pelos entes queridos que perderam a vida," disse Wendall Stinson, CEO da fabricante, na sexta-feira.

Agentes realizam detonações controladas de explosivos da fábrica com o objetivo de tornar a área mais segura. (Com agências internacionais)