Na França, Lecornu diz ver possibilidade de indicação de novo primeiro-ministro em até 48h

O primeiro-ministro demissionário da França, Sébastien Lecornu, afirmou à emissora France 2 acreditar que um novo premiê pode ser indicado pelo presidente Emmanuel Macron nas próximas 48 horas. Lecornou renunciou ao cargo na segunda-feira, mas conduziu uma rodada final de negociações com parlamentares nos últimos dias em busca de uma solução para a crise política.

"Sinto que um caminho é possível", afirmou ele, ao defender que o futuro governo precisa estar "completamente desconectado" de ambições para as eleições presidenciais de 2027.