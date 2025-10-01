Musk pede que pais cancelem Netflix 'pela saúde dos filhos' e ação responde com queda de 2%

O CEO da Tesla e dono do X, Elon Musk criticou a Netflix em publicações na plataforma social nesta quarta-feira, 01. O bilionário pediu aos seguidores que cancelem a assinatura do serviço de streaming "pela saúde dos seus filhos".

A mensagem acompanhava a repostagem de uma charge em que a plataforma é retratada como um "cavalo de Troia" que levaria uma "agenda woke transgênero" às crianças. Nos círculos conservadores, "woke" se refere ao ativismo progressista que, para eles, se tornou excessivo.

Em outra publicação, Musk compartilhou um post do perfil conservador Libs of TikTok, que acusou a Netflix de "discriminar pessoas brancas" em seus relatórios de diversidade. "Cancelem a Netflix", escreveu novamente o dono da Tesla e do X.