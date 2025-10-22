Museu do Louvre volta a receber visitantes após roubo de joias

Durante o furto, ocorrido no domingo (19), os criminosos usaram um guindaste para acessar o local. Thibaud MORITZ / AFP

O Museu do Louvre, em Paris, reabre as portas nesta quarta-feira (22) depois de permanecer três dias fechado em razão do roubo de oito joias avaliadas em mais de R$ 550 milhões, segundo o g1.

Durante o furto, ocorrido no domingo (19), os criminosos usaram um guindaste para acessar uma janela da Galeria de Apolo, área que guarda joias da coroa francesa, e levaram as peças em uma operação que durou cerca de sete minutos. Estima-se que o valor do material levado chegue a 88 milhões de euros.

Na segunda-feira (20), o museu amanheceu fechado e cercado por forte esquema de segurança. Agentes armados e cães farejadores foram mobilizados para reforçar o perímetro. O ministro do Interior da França, Laurent Nuñez, determinou o aumento da vigilância em museus e instituições culturais do país após o crime.

Os suspeitos do crime seguem foragidos e o sistema de segurança do local foram reforçados. Dimitar DILKOFF / AFP

Pelo menos quatro suspeitos teriam participado da ação, e todos seguem foragidos. O Louvre, que não abre às terças-feiras, retomou o funcionamento normal nesta quarta.

O fechamento repentino gerou frustração entre turistas que aguardavam na fila na manhã de segunda-feira (21) e foram informados do cancelamento das visitas apenas uma hora após o horário previsto de abertura.

“Planejei este dia por meses”, contou o colombiano Samuel Joya à agência Reuters. Já o americano Michael Dalton lamentou a falta de aviso prévio: “Eles deveriam ter nos avisado ontem à noite.”

Depois do roubo, diversos turistas aguardam para entrar no Louvre. Thibaud MORITZ / AFP

O roubo provocou reação imediata no governo francês. O ministro da Justiça, Gérald Darmanin, classificou o episódio como “deplorável” e afirmou que o caso “prejudica a imagem do país”. As autoridades prometeram reembolsar os visitantes afetados.