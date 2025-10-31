Museu do Louvre instalará 'dispositivos anti-intrusão' antes do fim do ano

A ministra da Cultura da França anunciou, nesta sexta-feira (31), que serão instalados "dispositivos anti-intrusão" ao redor do Louvre antes do fim do ano, após o grande roubo no famoso museu reacender o debate sobre sua segurança.

O anúncio ocorre após o roubo midiático de 19 de outubro, no qual quatro ladrões entraram no museu após um caminhão com uma plataforma elevatória ser estacionado embaixo de uma janela.

Dois dos criminosos utilizaram uma serra circular para abrir as vitrines que continham joias avaliadas em 102 milhões de dólares (cerca de 550 milhões de reais) e fugiram em duas motocicletas conduzidas por seus cúmplices.

A ministra da Cultura, Rachida Dati, leu, nesta sexta-feira, um relatório preliminar sobre os sistemas de segurança do museu e afirmou que era necessário tomar medidas urgentes para abordar a situação.

"Durante mais de 20 anos, o risco de intrusão e roubo foi cronicamente subestimado" no Louvre, declarou na emissora TF1. "Não podemos continuar assim", insistiu.

O relatório cita equipamentos de segurança inadequados e protocolos de respostas a intrusões "completamente obsoletos", acrescentou.

A diretora do Louvre, Laurence des Cars, afirmou, na semana passada, que as câmeras de segurança não cobriam adequadamente o ponto de entrada dos ladrões, já que a única instalada estava orientada na direção oposta à varanda pela qual eles entraram.

Dati afirmou que os sistemas de segurança internos do museu funcionaram corretamente no dia do roubo, mas também advertiu sobre "graves falhas de segurança" no exterior do edifício.

Para corrigir algumas destas deficiências, seriam instalados dispositivos "anti-intrusão" antes do final do ano, afirmou, sem dar mais detalhes sobre quais seriam exatamente estes dispositivos.

A polícia francesa prendeu, até o momento, sete suspeitos relacionados ao roubo. Dois deles foram acusados de furto e conspiração criminal.

Entre as peças que foram levadas pelos ladrões se destaca uma tiara de pérolas que pertenceu à imperatriz Eugênia e um conjunto de colar e brincos de safiras da rainha Maria Amélia.