Morre o físico chinês Chen Ning Yang, vencedor do Prêmio Nobel, aos 103 anos

Professor foi um dos maiores físicos do século 20. Jean-Luc / stock.adobe.com

O físico chinês Chen Ning Yang, vencedor do Prêmio Nobel e um dos cientistas mais influentes da física moderna, morreu em Pequim no sábado (17). Ele tinha 103 anos.

A prestigiada Universidade Tsinghua, onde ele estudou e serviu como professor, disse em um comunicado que Yang morreu de uma doença, sem fornecer mais detalhes.

"O Professor Yang é um dos maiores físicos do século 20, tendo feito contribuições revolucionárias para o desenvolvimento da física moderna", disse o comunicado, elogiando sua contribuição para o desenvolvimento científico e educacional da China.

Yang ganhou o Prêmio Nobel em 1957 com Tsung-Dao Lee por sua investigação das chamadas leis da paridade, que levaram a "descobertas importantes sobre as partículas elementares", de acordo com o site do Prêmio Nobel. Eles foram os primeiros chineses nascidos na China a ganhar o Prêmio Nobel de Física.

Em seu discurso no Banquete do Nobel na época, ele disse que tinha tanto orgulho de sua herança chinesa quanto era dedicado à ciência moderna, uma parte da civilização humana de origem ocidental.

— Estou sobrecarregado com a consciência do fato de que sou, em mais de um sentido, um produto das culturas chinesa e ocidental, em harmonia e em conflito — de acordo com seu discurso, compartilhado no site do Prêmio Nobel.

Yang, também conhecido como Frank ou Franklin, também foi famoso por sua teoria de Yang-Mills, desenvolvida com o físico americano Robert Mills. Nascido em 1922, Yang foi criado no campus de Tsinghua, onde seu pai era professor de matemática, segundo o site. Após concluir sua graduação, ele obteve seu mestrado em Tsinghua. Ele se matriculou na Universidade de Chicago nos Estados Unidos para fazer um doutorado em 1946 e foi fortemente influenciado pelo físico ítalo-americano Enrico Fermi, que ganhou o mesmo Prêmio Nobel em 1938, disse o site.

Mais tarde, ele se tornou professor no Instituto de Estudos Avançados em Princeton. Em 1986, ele se tornou Professor Emérito Geral na Universidade Chinesa de Hong Kong, para a qual doou generosamente muitos de seus prêmios e artigos, incluindo o Prêmio Nobel. A partir de 1999, ele serviu como professor em Tsinghua.