Morre John Lodge, vocalista do Moody Blues, do hit "Nights in White Satin"

John Lodge entrou para o Moody Blues em 1966. ANGELA WEISS / AFP

Vocalista, baixista e compositor da banda britânica Moody Blues, John Lodge morreu aos 82 anos, anunciou a sua família nesta sexta-feira (10) em um comunicado. O músico é famoso pelo hit Nights in White Satin, de 1967.

"Com a mais profunda tristeza, devemos anunciar que John Lodge nos deixou de forma repentina e inesperada", diz o comunicado. Lodge juntou-se à branda de rock progressivo em 1966, dois anos após a fundação do grupo.

A banda vendeu mais de 70 milhões de discos em todo o mundo, segundo o site oficial do músico. O Moody Blues continuou fazendo shows até 2018. "Nunca foi tão feliz como no palco", diz outro trecho da nota.

Lodge nasceu em Erdington, um bairro de Birmingham, e era pai de dois filhos. Era cristão evangélico e torcedor do Birmingham FC.