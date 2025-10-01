Morre Jane Goodall, a "amiga dos chimpanzés" que revolucionou a primatologia

Jane revelou traços humanos dos grandes macacos JENS SCHLUETER / DDP

A primatologista britânica Jane Goodall, considerada uma pioneira no estudo dos chimpanzés, morreu aos 91 anos, informou o instituto fundado por ela e que leva seu nome nesta quarta-feira (1º).

Também Mensageira da Paz das Nações Unidas, a primatologista “faleceu de causas naturais”, anunciou o Instituto Jane Goodall em um comunicado. Ela estava na Califórnia para um ciclo de palestras nos Estados Unidos.

Goodall imitava os chimpanzés, sentava-se com eles em árvores e compartilhava suas bananas em missões pioneiras de pesquisa na Tanzânia, no habitat dos animais.

— Não existe uma linha rígida separando os humanos do restante do reino animal — declarou durante uma palestra em 2002.

Foi a primeira cientista a identificar que os chimpanzés usam ferramentas e têm emoções. Ela publicou mais de 30 livros com seus estudos. O mais popular é o best-seller Reason For Hope: A Spiritual Journey, publicado em 1999.

Goodall nasceu em Londres, em 3 de abril de 1934. Desde a infância, desenvolveu um amor precoce pelos animais, e partiu para a África pela primeira vez na década de 1950.

Seus estudos lhe renderam diversas honrarias, em reconhecimento aos avanços que proporcionou à primatologia. O primeiro deles foi em 2003, quando recebeu o título de Dama do Império Britânico. Já em 2025, foi agraciada com a Medalha Presidencial da Liberdade nos Estados Unidos.