Ministro da Justiça da França visita Sarkozy na prisão

O ministro da Justiça da França, Gérald Darmanin, visitou na noite de quarta-feira (29) o ex-presidente Nicolas Sarkozy na prisão parisiense onde ele cumpre pena por corrupção, informou à AFP uma fonte próxima ao caso.

O ex-presidente conservador (2007-2012) se apresentou no dia 21 de outubro à prisão parisiense de La Santé. Ele foi condenado a cinco anos de prisão por acusações vinculadas ao financiamento ilegal, com dinheiro líbio, de sua campanha eleitoral de 2007.

O encontro de 45 minutos entre Darmanin e seu mentor político ocorreu na presença do diretor do centro penitenciário, segundo a mesma fonte. Após a visita, o ministro conversou com os funcionários da prisão sobre o dispositivo de segurança de Sarkozy, de 70 anos.

Para evitar o contato com outros detentos, o ex-presidente ocupa uma cela na área de isolamento. Seus advogados solicitaram a liberdade condicional, que a Justiça pode validar nas próximas semanas.

As autoridades também posicionaram dois agentes de segurança na cela vizinha, uma medida excepcional que se explica por "seu status e as ameaças que pesam sobre ele", segundo o ministro do Interior, Laurent Nuñez.

Darmanin havia anunciado antes da prisão de Sarkozy que pretendia visitá-lo, para "certificar-se de que as condições de segurança são boas para este detento com um status fora do comum".