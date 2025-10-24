Militares da Venezuela impedirão um governo 'ajoelhado' ante os EUA, diz ministro

O ministro da Defesa da Venezuela disse, nesta sexta-feira (24), que as forças armadas do país vão impedir a instalação de um governo "ajoelhado" perante os Estados Unidos, aos quais denuncia por buscar a queda do presidente Nicolás Maduro com o apoio da oposição.

Os militares venezuelanos juraram em várias ocasiões lealdade absoluta a Maduro, que multiplicou seu poder desde que assumiu a Presidência, em 2013.

"Interpretem como quiserem interpretar: a Força Armada não vai permitir aqui um governo ajoelhado aos interesses dos Estados Unidos", disse o ministro Vladimir Padrino à televisão estatal VTV. "Escravos nunca mais. Somos um país livre".

Os Estados Unidos anunciaram, nesta sexta, o envio de um porta-aviões e sua flotilha acompanhante para se unirem às operações contra o narcotráfico no Caribe, que conta com outros navios de guerra, aviões de caça e milhares de soldados.

Estas manobras deram lugar ao bombardeio de dez supostas lanchas do narcotráfico, com um balanço de aproximadamente 40 mortos. O presidente Donald Trump antecipou que estuda lançar ataques em terra na Venezuela.

"É a ameaça militar mais importante dos últimos 100 anos", disse Padrino. "Nós não queremos guerra, o que queremos é a paz".

Maduro tem chamado Trump ao diálogo.