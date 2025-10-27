Mundo

Vitória do presidente

Partido de Milei surpreende, vence eleições legislativas, e governo terá um terço da Câmara argentina

A Liberdade Avança (LLA) conquistou mais de 40% dos votos, superando o peronismo, que em suas diversas variantes somou cerca de 31%

AFP

Tomás VIOLA, Leila MACOR

