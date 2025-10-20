Mianmar anuncia operação contra centro de fraudes online e apreende equipamentos Starlink

A junta militar de Mianmar anunciou uma operação contra um dos principais centros de golpes pela internet e confiscou equipamentos da Starlink nesta segunda-feira (20) no país do sudeste asiático.

O fato ocorreu após uma investigação da AFP revelar um aumento expressivo no uso do serviço Starlink em golpes cibernéticos milionários.

Os centros de internet onde trabalhadores, frequentemente retidos contra sua vontade, aplicam golpes em estrangeiros com promessas de negócios ou romances proliferaram nas zonas fronteiriças de Mianmar, um país devastado pela guerra.

Uma ação transnacional das autoridades da Tailândia, China e Mianmar permitiu a libertação de quase 7.000 trabalhadores, incluindo muitos que afirmaram ter sido traficados para trabalhar em locais fechados.

Contudo, uma investigação da AFP revelou este mês novas construções em locais de golpes com equipamentos que utilizam o serviço de internet via satélite de Elon Musk, Starlink.

O jornal estatal The Global New Light of Myanmar informou que o Exército "realizou operações no KK Park, perto da fronteira entre Mianmar e Tailândia, e confiscou 30 equipamentos receptores da Starlink e acessórios".

Forças da junta militar ocuparam quase 200 edifícios e encontraram aproximadamente 2.200 trabalhadores no local, indicou o jornal.

As operações de fraudes no sudeste asiático se apropriaram indevidamente de 37 bilhões de dólares em 2023, segundo um relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime.

A Starlink não respondeu a um pedido de comentários da AFP sobre o uso de sua rede no esquema de golpes.

Imagens de satélite mostram o que parecem ser edifícios de escritórios e dormitórios em construção em muitos centros de fraudes perto da fronteira entre Mianmar e Tailândia.

Mianmar, cenário de uma guerra civil desde o golpe militar de 2021, emergiu como o epicentro dos centros de golpes online no sudeste asiático.

A polícia da Coreia do Sul anunciou nesta segunda-feira que emitiu ordens de prisão para 59 suspeitos de vínculos com as operações de golpes cibernéticos naquele país.