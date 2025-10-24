México entrega aos EUA chinês acusado de tráfico de fentanil

Um cidadão chinês acusado de narcotráfico e detido em Cuba foi entregue à Justiça dos Estados Unidos, informou nesta quinta-feira (23) o governo do México, que gerenciava com Havana a sua extradição ou entrega.

Zhi Dong Zhang, conhecido como Brother Wang, fugiu em julho da prisão domiciliar no México e foi entregue hoje a autoridades americanas, informou o secretário de Segurança mexicano, Omar García Harfuch.

O governo de Cuba confirmou que, "diante de um pedido de extradição formal", o detido "foi entregue a autoridades do governo mexicano".

O chinês foi detido no México em 2024 e escapou da prisão domiciliar em 11 de julho. Uma fonte próxima do caso em Havana informou à AFP que, antes de viajar para Cuba, Zhi tentou entrar na Rússia. Ele foi detido na ilha em 31 de julho.

Zhi é considerado pelo México um elo entre diferentes cartéis para o tráfico de fentanil procedente da China para o continente americano e a Europa.

O presidente Donald Trump fez do combate ao narcotráfico uma de suas bandeiras. Os Estados Unidos registram cerca de 200 mortes diárias devido ao consumo de drogas, principalmente fentanil, segundo dados oficiais.