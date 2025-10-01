Meta utilizará conversas com sua IA para personalizar anúncios e conteúdos

Meta, a gigante das redes sociais, anunciou, nesta quarta-feira (1º), que utilizará as interações dos usuários com seu chatbot de inteligência artificial (IA) para personalizar a publicidade e os conteúdos que eles verão em suas contas no Facebook, Instagram e outras plataformas.

A empresa começará a notificar os usuários desta mudança em 7 de outubro e o novo sistema terá inicio em 16 de dezembro.

Segundo a Meta, as interações por voz e texto com seu assistente de IA serão usadas para identificar melhor os interesses dos usuários e quais anúncios são mais adequados para eles. É um uso semelhante ao que faz ao rastrear as "curtidas", os comentários, o que se compartilha e as publicações.

Por exemplo, se um usuário pergunta ao chatbot sobre atividades ao ar livre, poderá ver recomendações de grupos de trilhas, mais publicações de amigos sobre possíveis rotas e anúncios de equipamentos para esta atividade.

Mais de 1 bilhão de pessoas utilizam a ferramenta de IA generativa em todos os serviços da Meta, principalmente no Instagram, Facebook e WhatsApp.

"O objetivo do anúncio é ser super transparentes e garantir que os usuários compreendam o que vai acontecer com antecedência suficiente", disse a gerente de privacidade e política de dados da Meta, Christy Harris, aos jornalistas.

As mudanças serão aplicadas na "maioria das regiões", mas ocorrerão em datas diferentes na Europa e no Reino Unido, onde as regulamentações sobre dados e privacidade são mais rigorosas, explicou a empresa.

Embora os usuários não possam optar por não participar da coleta de dados ao usar a Meta AI, eles podem controlar o nível de personalização dos anúncios e do conteúdo em suas páginas.

As conversas sobre temas sensíveis, como opiniões religiosas ou políticas, orientação sexual e a saúde, não serão usadas para segmentação publicitária.

A empresa indicou ainda que as interações com a IA de usuários do WhatsApp que não possuem uma conta vinculada a outras plataformas da Meta não serão utilizadas para o Facebook ou Instagram.