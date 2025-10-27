Meio milhão de aves foram sacrificadas na Alemanha por gripe aviária

Mais de meio milhão de aves foram sacrificadas na Alemanha para tentar conter a propagação da gripe aviária, segundo uma contagem realizada pelas autoridades nesta segunda-feira (27).

Desde o início de setembro, foram detectados 31 focos em granjas, que se viram obrigadas a sacrificar suas aves, informou à AFP o centro nacional alemão de pesquisas de zoonoses, o Instituto Friedrich Loeffler (FLI).

Em Neutrebbin, perto da capital, Berlim, uma empresa agrícola teve que sacrificar 50.000 frangos desde o início da epidemia, que foram despejados às centenas na caçamba de um caminhão com a ajuda de uma retroescavadeira, constatou uma jornalista da AFP nesta segunda.

"A situação evolui tão rapidamente que os números são apenas retratos do momento e refletem mais a magnitude da epizootia que os totais exatos", declarou uma porta-voz do FLI.

Apesar do reforço nas medidas de prevenção em vários estados do país, o presidente da Associação da Indústria Aviária alemã, Hans-Peter Goldnick, considerou que um confinamento em escala nacional seria muito mais eficaz.

Essa competência corresponde aos estados federais, respondeu um porta-voz do Ministério da Agricultura. O recrudescimento dos casos dessa doença viral no início do outono (norte) é frequente, segundo Goldnick, mas esse ano começou "excepcionalmente cedo".